アリサ・リウは鮮やかなスケーティングで金メダルに輝いた(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪フィギュア女子で金メダルを獲得したアリサ・リウ（米国）に高い注目が集まっている。一時引退からのカムバック劇、ダイナミックなスケーティングと表情豊かな仕草、ほかの選手に対するホスピタリティあふれる対応など、日本のファンもすっかり魅了された。【動画】「芝の上でこんな回転できるの!?」アリサ・リウの超人的始球式