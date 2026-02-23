広島県福山市で23日夕方、軽乗用車が歩行者をはね80代の女性が死亡する事故がありました。事故があったのは福山市沖野上町の市道で、23日午後6時40分ごろ、木本宮子さん89歳が横断歩道付近を歩いて渡っていたところ車にはねられました。■目撃した人「救急隊の人が周りを囲って、治療みたいなことをしていた。」木本さんは頭など全身を強く打ち、意識不明の重体で病院に搬送されましたが、およそ1時間後に死亡が確認されました。警