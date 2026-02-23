占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年2月23日〜3月1日の運勢を西洋占星術で占います。いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）「そのうち」「いつか」がやってきます。突貫工事で間に合わせましょう。お尻に火がつきそう。先延ばしにしてきたことが、必然となるのです。整理整頓が足らずに、あるはずの物が見つからないとか、分かっている前提で、知識や技術を求められるとか、冷や汗をかくかも。