“鉄の女”とも称されるエテリ・トゥトベリーゼ氏(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪は現地時間2月22日、閉会式が行われ、約2週間の熱戦に幕を閉じた。日本勢は過去最多となる24個のメダルを獲得。その中でも、フィギュアスケートがこちらも過去最多となる6個のメダルを手にする盛り上がりを見せた。【写真】「もっと食べた方が…」心配の声が集まるザギトワの近影をチェック一方で、対照的な国もある。女子フィギュア界を