長崎市の国道で22日夜、車同士が衝突する事故があり、2人が軽いケガをしました。 22日午後8時過ぎ、長崎市目覚町の国道206号で浦上方面から長崎駅方面へ直進していた普通乗用車と、対向車線から右折しようとした普通乗用車が衝突しました。 この事故で4人が乗っていた普通乗用車が横転し、2人が病院に搬送されましたが、いずれも軽傷だということです。 もう1台の普通乗用車に乗っていた2人にケガはありま