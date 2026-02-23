占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年2月23日〜3月1日の運勢を西洋占星術で占います。さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）予感を大事に。変化の兆し。強運＆無敵モード。望みがかないやすく、楽しく過ごせるでしょう。ただ、不思議なことに、大好きだったもの、ずっと続けていくつもりだったことが、ふっとどうでもよく感じそう。言語化するなら、「もういいかな？」「ちょっと飽きたかも」と