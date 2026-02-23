◇プロ野球・オープン戦 巨人-楽天（23日、沖縄・那覇）前日の中日戦では完封勝利をあげ、今季のオープン戦での初勝利となった巨人。再び戦いの場を那覇・セルラースタジアムに移し、オープン戦3戦目を迎えます。先発マウンドにあがるのは、これがオープン戦初登板となる新助っ人・ウィットリー投手。受けるキャッチャーは、正捕手争いに名乗りを上げている大城卓三選手です。さらに注目の2年目内野手・石塚裕惺選手も2試合連続で