ＪＯＣの公式Ｘが２３日、新規投稿され、フィギュアペアで日本勢史上初めてとなる金メダルを獲得した木原龍一、三浦璃来の企画映像が公開。仲良く同じポケモンのキャラを選ぶシーンがファンの反響を呼んだ。「フィギュアスケートペア三浦璃来選手木原龍一選手にポケモンのプレゼント」と題して公開された動画では、２人の前に５体のポケモンキャラが並べられ「どれか一つプレゼントさせていただきます」と告げられた。す