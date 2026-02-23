任期満了に伴う南関町の町長選挙は、22日に投開票され、現職の佐藤安彦氏（64）が4選を果たしました。 【写真を見る】熊本・南関町長選挙現職の佐藤氏が4選「この町に住んでよかったと思えるように」 12年ぶりの選挙戦となった南関町の町長選挙は現職の佐藤氏が、新人で前の町議、西田恵介氏（55）を破り、4選を決めました。 ＜開票結果＞当選 佐藤安彦氏 無・現 2971票 西田恵介氏 無・新 1953票 佐藤安彦氏「全ての