◇ボートレース江戸川G1江戸川大賞開設70周年記念最終日（2026年2月23日）23日のボートレース江戸川のG1「江戸川大賞開設70周年記念」は強風高波浪が予測されるため中止順延となった。最終日の番組変更はなく、あす24日、12Rで優勝戦が行われる。これに伴い、23日に開催される予定だったアサヒビール100円サービス、肉の祭典も中止。24日に日程を変更して開催する。