乃木坂46は23日、同日開催の「5th ALBUM MEMORIAL LIVE『My respect』」を佐藤璃果と瀬戸口心月が休演すると発表した。2人は昨日に続き2日連続の欠席となる。【画像】乃木坂46・佐藤璃果、休演のお知らせサイトでは「本日2月23日（月）に有明アリーナにて開催する『5th ALBUM MEMORIAL LIVE「My respect」』につきまして、体調不良により昨日の公演を休演した佐藤璃果と瀬戸口心月ですが、佐藤璃果は体調を考慮したうえで出演