【ブンデスリーガ】フライブルク 2−1 ボルシアMG（日本時間2月22日／ヨーロッパ・パルク・シュタディオン）【映像】高井幸大、美しすぎる“ワンタッチロングフィード”炸裂の瞬間ボルシアMGに所属する日本代表DFの高井幸大が、ピンポイントのロングパスを通してチャンスを作り出した。ダイレクトで出された美しいフィードにファンたちもうっとりしている。ボルシアMGは日本時間2月22日、ブンデスリーガ第23節でフライブルクと対戦