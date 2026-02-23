メジャーリーグのドジャースはキャンプ10日目。二刀流調整を続ける大谷翔平選手（31）は、近日中に侍ジャパン合流のため帰国する予定。大谷翔平選手：ここまでスムーズに大きなけがなく来ているのがまず現時点で十分な、自分にとっては収穫かなと思っています。メジャー9年目に向け順調なキャンプを過ごしている大谷選手。この日は投手として、実戦形式の打撃練習「ライブBP」に登板。主力のフリーマン選手やベッツ選手から三振を