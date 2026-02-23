※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年3月号からの転載です。 楽しかったイベントもおいしかったごちそうも、SNSで気軽に発信できる時代。でもある時、松井さんが旅行の思い出をシェアしようとしたところ、身近な人から思いがけない言葉をかけられたという。「『それ、幸せ自慢になってない？』と言われて、びっくりしたんです。確かにSNSがなかった頃は、楽しかったこと、幸せを感じたことは家族や友達と会った時に『この前