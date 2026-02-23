3月1日に行われる愛知県稲沢市の国府宮はだか祭を前に、奉納される「大鏡餅」の餅つきが北名古屋市で行われています。 【写真を見る】3月1日の｢国府宮はだか祭｣を前に重さ約4トンの大鏡餅の餅つき “神男”はじめ約2000人が参加 もち米は価格高騰の中 奉賛会が育て66俵分を確保 国府宮はだか祭で奉納される「大鏡餅」は、周辺の地域の奉賛会が持ち回りで作っていて、ことしは北名古屋市が担当します。 もち米は奉賛会が育て66俵