馬トク報知では今年から過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】がスタート。今回はネイティヴハートが勝った０６年のオーシャンＳを取り上げる。重賞昇格１年目に「地方の雄」が同一レース３年ぶりの勝利。単勝１４番人気、１３９・５倍の人気薄で、３連単２１６万馬券の立役者となった。とても８歳馬とは思えない。突然すぎる鮮やかな復活だった。最後の直線。中団を進んだネイティヴハートが馬群を縫うように伸びて