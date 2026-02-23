◆２軍練習試合巨人２軍―ロッテジャイアンツ（２３日・ひむか）巨人２軍は２３日、練習試合・ロッテジャイアンツ戦のスタメンを発表した。ドラフト６位・藤井健翔内野手＝浦和学院＝が対外試合２戦連続で「４番・三塁」、増田陸内野手が「５番・一塁」で先発出場する。先発は昨季２軍で８勝、防御率１・４２の育成３年目・園田純規投手。小林誠司捕手とバッテリーを組む。スタメンは以下の通り。【巨人】１番・中堅平山２