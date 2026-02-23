23日午前5時半ごろ、長野県軽井沢町発地の住宅で「建物が燃えている」と通行人から消防に通報がありました。近所の人「結構ひどかったですよ。火の粉とかもすごく降ってきていたし炎も高く上がっていたので恐ろしかった。」 火は約2時間半後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅1棟が全焼しました。所有者は当時、家におらず無事でした。警察が火が出た原因を詳しく調べています。