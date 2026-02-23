C 55AMGは2005年1月1日、ダイムラー・クライスラーの完全子会社となった。ほぼ同時期に、C 32の後継としてC 55が登場。Eクラスと同様に、スーパーチャージャーから自然吸気に変更され、従来の3.2L V6（354ps）も、新型の5.4L V8（367ps）に置き換えられた。【画像】AMGが生んだ比類なきスーパースポーツカー【メルセデス・ベンツSLS AMGを詳しく見る】全28枚それだけではなく、走りも大きく変わった。当時AUTOCARはこう評した。