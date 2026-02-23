ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が始まって24日で4年となります。ロシアは各地へ攻撃を続け、戦闘終結の見通しは立っていません。ウクライナの地元当局などによりますと、22日夜から23日朝にかけて、首都キーウや南部オデーサなどでドローン約300機を含む大規模攻撃がありました。この攻撃で、少なくとも1人が死亡、15人が負傷しました。また、西部リビウでは22日深夜、ゴミ箱に仕掛けられた爆発物が爆発し、警察官1人が死亡、