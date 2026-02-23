プーチン大統領は23日、ビデオメッセージを発表し、軍事力の強化を継続する姿勢を強調しました。ロシアのウクライナ侵攻から24日で丸4年となりますが、停戦協議に関するコメントはありませんでした。プーチン大統領「我々は変化する国際情勢を考慮し、特別軍事作戦で得られた戦闘経験を活用し、産業、科学技術、工業およびハイテク企業の強力な力に頼り、陸海軍を強化するための大規模な努力を継続します」ロシアで23日、軍人をた