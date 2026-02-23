メキシコ政府は22日、国内最大規模の麻薬組織の最高幹部を殺害したと発表しました。殺害を受け、メキシコ各地で放火などが相次いでいます。メキシコ政府は22日、中西部ハリスコ州で行われた軍の作戦で、国内最大規模の麻薬組織「ハリスコ新世代カルテル」の最高幹部・ネメシオ・オセゲラ氏を殺害したと発表しました。オセゲラ氏の殺害を受け、メキシコ国内では武装集団による高速道路の封鎖や、車両への放火などが相次ぐなど緊張が