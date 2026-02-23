第２５回冬季五輪ミラノ・コルティナ大会は２２日夜（日本時間２３日未明）、イタリア北部ベローナで閉会式が行われ、１７日間の熱戦に幕を下ろした。日本選手団は、金５、銀７、銅１２の計２４個のメダルを獲得し、これまでの冬季五輪１大会におけるメダル獲得数で最高記録を更新した。（デジタル編集部）ＳＮＳでは「あぁ、オリンピック終わっちゃった。毎日毎日色々な競技を楽しませてもらいました。」「生きがいや目標を持