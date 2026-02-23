栃木・鹿沼市で21日に発生した山林火災は鎮火のめどがたっておらず、23日も消火活動が行われています。21日午後、鹿沼市上南摩町で「近くの山が燃えている」と119番通報がありました。県道177号線の粟沢トンネル付近の山林から煙が上がっていて、22日夕方までに約100haが焼けたということです。この火事を受け、栃木県は21日夜、自衛隊に災害派遣を要請しました。これまでにけが人は確認されていません。23日は午前7時半ごろから自