7人組女性ヒップホップグループ、XGのプロデューサー、SIMONこと酒井じゅんほ容疑者（39）ら男4人が23日、愛知県内のホテルでコカインを所持したとして、麻薬取締法違反（所持）の疑いで警視庁薬物銃器対策課に現行犯逮捕されたことが、関係者への取材で分かった。逮捕容疑は23日午前0時20分ごろ、愛知県内のホテルの一室で、コカイン1袋を所持した疑い。ほか、会社員の38歳の男と51歳の男、自称プロデューサーの39歳の男も逮捕さ