「春になるとまず咲く花」といわれるマンサクの花が、三重県紀北町で見ごろを迎え、訪れた人たちに春の訪れを告げています。マンサクの木があるのは、紀北町海山区にある海山郷土資料館の中庭です。マンサクは本来、標高の高い場所に自生する落葉樹で、早春に枝いっぱいに花を咲かせることから「豊年満作」にちなんでその名が付いたといわれています。花びらがタコの足のように細く伸びたユニークな形が特徴で、高さおよそ3メート