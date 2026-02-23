国内ラグビー最高峰、リーグワンの第9節が22日に三重県鈴鹿市で行われ、三重ホンダヒートが静岡ブルーレヴズを逆転で下し、今シーズン地元鈴鹿で初勝利をあげました。16点差を追いかけるヒートは、後半に3つのトライを決めて逆転に成功し、今シーズンの3勝目と地元鈴鹿での初勝利をあげました。三重ホンダヒートの次の試合は28日に埼玉県で行われ、パナソニックワイルドナイツと対戦します。