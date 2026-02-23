俺（タクヤ）は、妻のエリと2才の息子・カナタを育てている。エリが職場復帰を果たしてから、わが家は大忙しな日々。だから俺は得意な家事を頑張ってきた。なのにエリは不満を募らせ、カナタを連れて実家に帰ってしまった。実家の母には「大切なのはエリさんがどう考えているか」だと言われた。義母から伝えられた「一緒に育児がしたかった」というエリの言葉が頭をかすめる。俺がエリの言葉に聞く耳を持たなかったから、こんなこ