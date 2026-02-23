待望の第二巻が刊行となった北方謙三さんの『森羅記』。【関連書籍】『森羅記二揺籃の塵』今回のゲストは、『チンギス紀』の文庫解説でも北方作品について熱く語ってくださった俳優・美村里江さん。美村さんが読み解く『森羅記』の魅力とは――？惹かれるキャラクター、好きな表現、演じてみたい場面、そして、共通の趣味である海釣りの話題まで。縦横無尽に広がるおふたりのトークをご堪能あれ。