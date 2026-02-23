長岡市に本社を置く岡三にいがた証券が、県内での起業や創業を応援するため収益の一部を県に寄付しました。 岡三にいがた証券は、『にいがた創業応援団』と名付けたファンドを設け、その収益の一部を県が行う起業・創業支援事業に寄付しています。 この日は、江越誠社長らが県庁を訪れ笠鳥副知事に460万円を贈りました。 ■岡三にいがた証券 江越誠社長 「創業・起業というところを応援することによって、若い人たちが新