これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、上・中・下越の山沿いにナダレ注意報、上・中・下越の所々と佐渡に強風・波浪・融雪注意報が発表されています。 注意報の出ている地域では、強風や高波・融雪による土砂災害やナダレに注意ください。 ◆23日(月)これからの天気 連休最終日の県内は、昼過ぎまで雲の多い天気が続くでしょう。 夕方以降は広く晴れそうです。 降水確率は、30%以下となっています。 ◆23