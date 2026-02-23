＜ジェネシス招待 最終日◇22日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇7383ヤード・パー71＞「ファーマーズ・インシュランス・オープン」から3試合連続でトップ10に入っていた久常涼は、最後の最後まで試行錯誤を続けながら今週のシグネチャーイベントを終えた。結果はトータル1アンダーの45位タイ。連続トップ10入りも『3』で途絶えたが、限られた選手のみが出場するエリート大会での経験のひとつひとつが今後につながる。〈写真〉タ