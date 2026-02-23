アーティストの活躍の場を広げようと、京都で現代アートを展示するイベントが開かれています。「東福寺」の境内に横たわるのは全長７．２５ｍの巨大な「眠り猫」です。京都市内で開かれている「ＡＲＴＩＳＴＳ’ ＦＡＩＲ ＫＹＯＴＯ」は、次世代を担うアーティストの活躍の場を広げるのが狙いで、国内・海外で活躍するアーティストに加え、若手の作品も展示されています。また、子どもたちにアートを身近に感じてもらうワー