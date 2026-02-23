きょうは関東で春一番が吹きました。関東で春一番が吹くのは2年ぶりです。きょうは暖かい南風によって、東京は最高気温が23℃、横浜は22℃など、5月並みの暖かさになりそうです。一方、寒気が入る北日本や日本海側では、きのうより大幅に気温が低くなる見込みです。天気は北日本の日本海側や東日本、西日本で広く晴れるでしょう。北海道や東北北部は雪の降る所がありますが、範囲は狭いです。きょうの各地の予想最高気温札幌：6