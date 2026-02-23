ロックバンド・LUNA SEAの真矢さんが、17日に亡くなった。56歳だった。22日深夜、LUNA SEAオフィシャルサイトおよびSNSにて発表された。訃報を受けて、多数の声が寄せられている。【写真】LUNA SEA真矢さん追悼…里崎智也氏とのそっくり2ショット多数元プロ野球選手の里崎智也氏は、自身のXを更新し「真矢さんありがとうございました。ゆっくり休んでください」とメッセージ。「異なる分野でしたけど、お会いできたことは光栄