2月23日(月)寺島尚正アナウンサーがパーソナリティを務めるラジオ番組『おはよう寺ちゃん』（文化放送・月曜日～金曜日 午前5時00分～8時00分）が放送され、月曜コメンテーターで経済評論家の上念司氏と内閣支持率と政党支持率について意見を交わした。 「青木率90です」「相変わらず人気」 寺島アナ「毎日新聞が21、22日に実施した調査で高市内閣の支持率は61%でした。前回調査の57%か