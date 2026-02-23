ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子でアリサ・リュウ（米国）が金メダルに輝き、日本勢の坂本花織（シスメックス）が銀、中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が銅で続いた。３人の演技や表彰式などの様子は世界中で報じられ、大きな注目を集めている。それは?フィギュア大国?ロシアも例外ではない。ロシアメディア「スターヒット」によると、同国ネット上では、メダリストの体型を巡る賛否両論が渦巻いているという。