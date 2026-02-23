ドジャース・大谷翔平投手（３１）の恩師で元日本ハム監督、前日本代表監督の栗山英樹氏（６４）がドジャースのキャンプ地の米アリゾナ・グレンデールを訪問。２２日（日本時間２３日）の大谷のライブＢＰとフリー打撃を視察した。練習後、栗山氏は「彼はたった５５本しかホームランを打っていない。サイ・ヤング賞も受賞していない。２０勝も上げていない。それだけだ！」と厳しいゲキを飛ばした。大谷のポテンシャルを理解し