【モデルプレス＝2026/02/23】なにわ男子の高橋恭平が、2月28日発売の「Men’s PREPPY（メンズプレッピー）」2026年4月号に登場。スーツ姿を披露している。【写真】大量シャッターに背を向ける高橋恭平◆高橋恭平、スーツ姿披露レギュラーモデルの高橋は、誌面6P「KYOHEI’S FORMAL LOOK」に登場。2月28日に26歳を迎える高橋が、今回はぐっと大人な雰囲気を醸し出し、フォーマルな装いで登場する。スーツLOOKと「今」の高橋のヘア