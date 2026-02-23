俳優の吉瀬美智子さん（51）が2026年2月17日、自身のインスタグラムを更新。バースデーショットを披露した。「お酒なしお祝いは先延ばし〜」51歳の誕生日を迎えた吉瀬さんは「沢山のお祝いコメントありがとうございます」と感謝の言葉を寄せた。つづけて、「明日も早朝から終日撮影！今日は早寝」とのことで、「お酒なしお祝いは先延ばし〜」とおどけてみせた。インスタグラムに投稿された写真は、ハート型の形状になったもの