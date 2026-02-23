オバマ元大統領が「2024年夏のおすすめ書籍」として選び、全米で大きな議論を巻き起こした話題の書『なぜ男は救われないのか』（原題：Of Boys and Men）がついに日本上陸。当OHTABOOKSTANDで「はじめに」を先行公開していた本書が、いよいよ2026年2月24日(火)より発売されます。最新データが示す「男性の危機」左派・右派によるイデオロギー論争で終始しがちな「男性問題」。かつて社会の主役であったはずの男性たちが、なぜ今、