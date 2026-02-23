【ダウンスイングの勘違い1 肩の回し方】肩を水平に回すから右に打ち出せない 胸にクラブをあてがって肩の動きをチェック ダウンで意識すべきは、肩の回し方です。多くのアマチュアゴルファーは、肩を目標に対して水平に回していきますが、これだとクラブを左に引っ張る形になり、ボールも左に飛びやすくなります。 右に打ち出すためには、肩をタテに回転させ、右上の方に上げていく意識が必要です。また、ダウ