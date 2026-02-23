香川ファイブアローズ プロバスケットボールB3の香川ファイブアローズは、2月21日と22日、観音寺市立総合体育館で7位の立川ダイスと対戦し、いずれも勝利しました。 21日【香川ファイブアローズ98-76立川ダイス】22日【香川ファイブアローズ108-75立川ダイス】 これでファイブアローズは12連勝となり、昨シーズンの球団記録の14連勝に迫っています。首位の徳島とは