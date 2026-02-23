３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンは２３日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎で壮行試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６宮崎侍ジャパンｖｓ福岡ソフトバンクホークス」に臨む。休日とあって、朝から大勢のファンが訪れている。球場に隣接するサブグラウンドでは、アドバイザーのパドレス・ダルビッシュ有投手に、２２日から合流したロッキーズ・菅野智之投手、エンゼ