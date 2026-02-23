3連休最終日の２３日、静岡県内は各地で気温が上昇して、4月下旬から5月中旬並みの暖かさとなりそうです。（リポート）「青空が広がる午前11時前の静岡市葵区ですが、気温計は20℃近くになっています。過ごしやすい気候です」２３日朝の静岡県内は朝から気温が上昇して、最低気温も２２日より大幅に高く、松崎町では15度ほど高い16度と6月上旬並みとなりました。午前11時現在の最高気温は、静岡市駿河区で21.7度、浜松市中央