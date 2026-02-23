■これまでのあらすじ心美親子から異常な執着をされている息子。ある日、息子が帰って来ないと思ったら、心美の母親が勝手に連れ出していた。心配していた妻は「やめてください」とはっきり告げるが、心美の母親はまるで息子も心美を好いているかのようなメッセージを送ってきて…。心美ちゃんママの異常な執着が怖い…。もはや子ども同士の好き嫌いといった話では済まなくなってきたため、私は夫にこれまでのことを相談することに