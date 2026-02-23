北朝鮮で5年に1度開かれる最重要会議の「労働党大会」で、金正恩総書記が最高指導者である党の「総書記」に再任されました。北朝鮮メディアは、きのう行われた「労働党大会」4日目の会議で金正恩総書記を党の総書記に再任することが全会一致で採択されたと報じました。金氏の指導力によって▼厳しい国際情勢の中で核戦力を強化したことや、▼経済5カ年計画の目標を確実に達成したことなどを再任の理由にあげています。採択された決