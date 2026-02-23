【北京共同】米最高裁が「トランプ関税」の一部を違法とする判決を下したのを受け、中国商務省は23日、報道官談話を発表し「一方的な関税措置は国際貿易ルールだけでなく米国内法にも違反している」として、撤廃を改めて求めた。