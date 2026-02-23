ミラノ・コルティナオリンピックは閉会式が行われ、日本が冬季大会過去最多の24個のメダルを獲得した17日間の熱戦に幕を下ろした。閉会式は約2000年前に建造された闘技場、ベローナアリーナで行われた。日本の旗手は、フィギュアスケートの坂本花織選手（25）とスピードスケートの森重航選手（25）が務めた。金メダルを獲得した“りくりゅう”ペアは、三浦璃来選手（24）を木原龍一選手（33）が持ち上げ、“リフト”で入場した。今