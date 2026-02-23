元サッカー日本代表でタレントの武田修宏が、本田圭佑を意識した全身コーディネートで登場するも、あのちゃんに「すごいダサい」と酷評された。【映像】“本田圭佑”を意識した全身コーディネート『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）が2月16日に放送。番組では「あのvs不適切おじさん アップデートできているかチェック」と題し、武田をはじめとする“おじさん”たちが今の時代に合わせて接し方や行動をアップデートできている